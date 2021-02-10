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Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı: Uçak alev alev yandı!

10.02.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı: Uçak alev alev yandı!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, alanda bulunan sivil bir uçakta yangın çıktığını duyurdu.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalının haberine göre, koalisyon güçlerinin yayımladığı açıklamada, Asir bölgesindeki Abha Havalimanı'nın, Husi milisler tarafından düzenlenen "korkakça bir terör saldırısına" hedef olduğu belirtildi.

Saldırı sonucu alanda bulunan sivil bir uçakta yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, söz konusu yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Sivillerin ve sivillere ait hedeflerin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulanan açıklamada, terörist milislerin uluslararası insani hukuka göre yargılanacağı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının detaylarına ve olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Koalisyon güçleri, daha önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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