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Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da kullandığı TIR'da uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede hakkında idam kararı verilen Remzi Çiçek'in, cezadan kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği bildirildi.

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi’nde yaşayan Remzi Çiçek'in ailesinin idam cezasının durdurulması için yardım istemesinin ardından harekete geçen AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal aileyle görüşerek bilgi aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, Çiçek'in idam cezasından kurtarılması için bakanlık olarak harekete geçeceklerini bildirdiği öğrenildi.

ARBİ

"LÜTFEN BİZE YARDIM EDİN"

Remzi Çiçek’in kızı Serem Bahçeci yaptığı açıklamada, babası hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, "Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize sesleniyorum. Babamı sağ salim istiyorum. Lütfen bize yardım edin" dedi. Kızı Sezen, oğlu Sabri ve kardeşi Ata Çiçek de Recep Çiçek için gözyaşı dökerken eşi Sevsen Çiçek ise eşinin bir an önce dönmesini istediğini belirterek, "Lütfen bize yardım edin, halimiz perişan. Lütfen bizim sesimizi duyun" dedi.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Suudi Arabistan'ın Riyad Türkiye Büyükelçisi'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’na gittiğini ve konuyla ilgilendiğini söyledi. Güler, "Şu anda cezaevi heyetine herhangi bir infaz tebliği yok. Mahkumların mübadelesi kanunu gereğince devletimiz de gereğini yapacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan TIR idam

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah yardımcısı olsun inşallah bu suudlar kale gibi evlerinin duvarların arkasında her tür namussuzluğu yapar içki uyuşturucu her şey bulunur yabancılara gelince müslüman kesilir her türlü iftirayı atabilirler
her yeri Türkiye sanıyorlar uyuşturucu bu bırak asılsın
Niye senin babanın adı Rıza Zarraf'mı
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