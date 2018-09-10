HABER

İş arkadaşı kadınla kahvaltı yapan adam gözaltına alındı

10.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde iş arkadaşı Suudi bir kadınla kahvaltı yapan Mısırlı bir resepsiyon görevlisi gözaltına alındı.

İş arkadaşı kadınla kahvaltı yapan adam gözaltına alındı

Adı açıklanmayan adamın, kahvaltı görüntülerinin Twitter'da yayımlanmasından sonra Çalışma ve Kalkınma Bakanlığı'nın uyarısıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama, resepsiyon görevlisinin "birkaç kuralı ihlal etmesi ve sadece Suudilerin çalışması gereken bir işte çalışması nedeniyle gözaltına alındığı" belirtildi.

Ülkede, işyerleri, restoranlar ve cafelerde aileler ve tek başına olan erkekler ayrı yerlere oturmak zorunda.

Tek başına olan kadınların da erkeklerle birlikte oturması yasak.

Ülkede kadınlar, yanlarında babaları, kocaları, erkek kardeşleri ya da oğulları olmadan pek çok şeyi yapamıyor.

'KADIN DA CEZALANDIRILMALI'

Otel görevlisiyle peçeli arkadaşının kahvaltı görüntüleri Twitter'da viral olmuştu.

'Mısırlı adam Suudi kadınla kahvaltı yapıyor" etiketi 113 bin kez kullanıldı.

30 saniyelik videonun sonunda kadın, adama patates cipsi yediriyor.

Twitter'daki yorumlarda, hem adam hem de kadın eleştiriliyor.

Malak adlı bir kullanıcı, görüntülerdeki kadının da cezalandırılması gerektiğini savunarak "Ben Suudi bir kadınım. Kadının da cezalandırılmasını isterdim. İşyerinde kahvaltı yapmak mı? Haddinizi bilin" diyor.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Büyük rezalet! Mültecileri buraya kapatacaklarBüyük rezalet! Mültecileri buraya kapatacaklar
Türkiye’de Onlarca Askere GözaltıTürkiye’de Onlarca Askere Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan iş arkadaşı kahvaltı gözaltı Twitter

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyük rezalet! Mültecileri buraya kapatacaklar

Büyük rezalet! Mültecileri buraya kapatacaklar

Suriye'de yeni göç dalgası! İdlib'de 30 bini aşkın sivil evlerini terk etti!

Suriye'de yeni göç dalgası! İdlib'de 30 bini aşkın sivil evlerini terk etti!

New York Moda Haftası'nda bu tasarımlar podyumu salladı!

New York Moda Haftası'nda bu tasarımlar podyumu salladı!

Avustralya'da altınla kaplı iki dev kaya bulundu, toplam değeri 12 milyon dolar

Avustralya'da altınla kaplı iki dev kaya bulundu, toplam değeri 12 milyon dolar

Bu tasarımlar podyumu salladı!

Bu tasarımlar podyumu salladı!

Çin'de öğrencilere 'yüz milyon pirinç tanesi sayın' ödevi

Çin'de öğrencilere 'yüz milyon pirinç tanesi sayın' ödevi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.