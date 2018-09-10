İş arkadaşı kadınla kahvaltı yapan adam gözaltına alındı

Adı açıklanmayan adamın, kahvaltı görüntülerinin Twitter'da yayımlanmasından sonra Çalışma ve Kalkınma Bakanlığı'nın uyarısıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama, resepsiyon görevlisinin "birkaç kuralı ihlal etmesi ve sadece Suudilerin çalışması gereken bir işte çalışması nedeniyle gözaltına alındığı" belirtildi.

Ülkede, işyerleri, restoranlar ve cafelerde aileler ve tek başına olan erkekler ayrı yerlere oturmak zorunda.

Tek başına olan kadınların da erkeklerle birlikte oturması yasak.

Ülkede kadınlar, yanlarında babaları, kocaları, erkek kardeşleri ya da oğulları olmadan pek çok şeyi yapamıyor.

'KADIN DA CEZALANDIRILMALI'

Otel görevlisiyle peçeli arkadaşının kahvaltı görüntüleri Twitter'da viral olmuştu.

'Mısırlı adam Suudi kadınla kahvaltı yapıyor" etiketi 113 bin kez kullanıldı.

30 saniyelik videonun sonunda kadın, adama patates cipsi yediriyor.

Twitter'daki yorumlarda, hem adam hem de kadın eleştiriliyor.

Malak adlı bir kullanıcı, görüntülerdeki kadının da cezalandırılması gerektiğini savunarak "Ben Suudi bir kadınım. Kadının da cezalandırılmasını isterdim. İşyerinde kahvaltı yapmak mı? Haddinizi bilin" diyor.

