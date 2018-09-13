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Suudi Arabistan'da kadınların kavgası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2018 20:18 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da çekilen görüntülerde 5 kadının kavga ettiği görülüyor. Kadınların kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da işlek bir ana cadde üzerinde birbiriyle kıyasıya kavga eden, dövüşen bu çarşaflı kadınların neyi paylaşamadıklarını anlamak mümkün değil. Ama görüntünün en yakıcı anı minicik bir bebeğin yere düşmesine ve çaresizce ağlamasına rağmen kadınların bu duruma kayıtsız kalıp kavgayı sürdürmesi.

Bu çirkin görüntüler dünya çapında tartışmalara yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan kadın kavgası bebek

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