Suudi Arabistan'da kadınların kavgası kamerada

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da işlek bir ana cadde üzerinde birbiriyle kıyasıya kavga eden, dövüşen bu çarşaflı kadınların neyi paylaşamadıklarını anlamak mümkün değil. Ama görüntünün en yakıcı anı minicik bir bebeğin yere düşmesine ve çaresizce ağlamasına rağmen kadınların bu duruma kayıtsız kalıp kavgayı sürdürmesi.

Bu çirkin görüntüler dünya çapında tartışmalara yol açtı.

