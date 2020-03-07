HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2020 01:37 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, kardeşi Ahmed bin Abdülaziz, eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ve onun küçük kardeşi Navaf bin Nayif'i tutukladı.

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

Suudi Arabistan kraliyet ailesinden birkaç isim, Kral Selman bin Abdülaziz'in talimatıyla tutuklandı.

New York Times'ın (NYT) aktardığına göre tutuklananlar arasında eski İçişleri Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Nayif, kardeşi Navaf bin Nayif ve mevcut kralın kardeşi Ahmed bin Abdülaziz yer aldı.

2017'de şu anki Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yapılan saray darbesinin ardından bin Nayif, ev hapsine mahkum edilmişti.

Öte yandan tutuklamaların gerekçesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Irak’ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldiIrak’ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan kraliyet ailesi tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

Koronavirüsten ölen ilk Türk vatandaşı!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den emzirme pozu

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den emzirme pozu

Kaan kıskandı! Hadise sildi

Kaan kıskandı! Hadise sildi

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Tüm dünya bunu bekliyordu! Trump imzaladı: Koronavirüs...

Tüm dünya bunu bekliyordu! Trump imzaladı: Koronavirüs...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rus gazeteci: SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi

Rus gazeteci: SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Diğer Haberler
Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

ABD’de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

ABD’de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

Irak’ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi

Irak’ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi

Afrin’de YPG/PKK'dan sivillere saldırı: 2 yaralı

Afrin’de füzeli saldırı! Yaralılar var

Yunanistan'dan mültecilere çok sert müdahale

Yürek burkan kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.