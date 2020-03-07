Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

Suudi Arabistan kraliyet ailesinden birkaç isim, Kral Selman bin Abdülaziz'in talimatıyla tutuklandı.

New York Times'ın (NYT) aktardığına göre tutuklananlar arasında eski İçişleri Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Nayif, kardeşi Navaf bin Nayif ve mevcut kralın kardeşi Ahmed bin Abdülaziz yer aldı.

2017'de şu anki Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yapılan saray darbesinin ardından bin Nayif, ev hapsine mahkum edilmişti.

Öte yandan tutuklamaların gerekçesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

