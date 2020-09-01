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Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyeleri 'yolsuzluk' iddiasıyla görevden alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:36 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele soruşturması kapsamında kraliyet ailesinin iki üyesi dahil bazı üst düzey yetkililer görevlerinden alındı.

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyeleri 'yolsuzluk' iddiasıyla görevden alındı

Kral Selman bin Abdulaziz'in kraliyet kararnamesi ile görevden alınanlar arasında Yemen'deki savaşın başındaki kişi olan Ortak Kuvvetler Komutanı Korgeneral Fahd bin Turki bin Abdulaziz ile oğlu Cevf bölgesi Emir Vekili Prens Abdulaziz bin Fahd bin Turki bin Abdulaziz de bulunuyor.

Analistler, Suudi makamlarının yolsuzlukla mücadele kapsamında alındığını belirttiği kararların aslında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönlendirmeleri doğrultusunda alındığı yorumunda bulundu.

Uzmanlar, yüksek profilli kişileri kapsayan söz konusu kararların, 35 yaşındaki Veliaht Prens bin Selman'ın iktidarı elinde tutmasının önündeki engelleri kaldırmayı amaçladığını belirtiyor.

Suudi devlet ajansının yetkililere dayandırdığı haberinde, "Savunma Bakanlığı tarafından izlenen şüpheli mali anlaşmalara" atıfta bulunuldu ancak kimlerle nasıl bir mali anlaşma yapıldığına dair detay verilmedi.

Bu arada Suudi Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, aralarında diğer üst düzey isimlerin de bulunduğu yetkililerle ilgili yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlattı.

Korgeneral Fahd bin Turki, 2018 yılında Yemen'de yürütülen savaşın başına geçirilmişti. Öncesinde ise paraşütçü ve özel kuvvetler komutanı olarak görev yaptı ve Suudi Kraliyet Kara Kuvvetlerini denetledi.

Suudi Arabistan'da 21 Ağustos'ta da yolsuzluk suçlamasıyla Sınır Muhafızları Genel Müdürü ve 5 yetkilinin görevlerine son verilmişti.


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