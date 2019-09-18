ABD'ye göre füze ve İHA'lar İran'ın güneyinden kalktı!

Suudi Arabistan devlet televizyonu, Çarşamba günü Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nün bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Devlet televizyonunun haberinde "Aramco'ya yönelik saldırılarda İran bağlantısının kanıtlarını ve saldırıda kullanılan İran'a ait silahları gösterecek" ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemleri ise Yemen'den gelecek saldırılara karşı güneye konuşlandırıldığı için bu saldırıları durduramadığı ifade edildi.

AFP'ye konuşan bir yetkili, delillerin toplanmakta olduğunu ve gelecek hafta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Avrupalı müttefiklere sunulacağını söyledi.

Bu iddialar için kullanılan deliller konusunda açıklama yapılmadı.

CBS televizyonuna Washington'dan konuşan üst düzey yetkililer, Cumartesi günü düzenlenen saldırıda 20'yi aşkın insansız hava aracı (İHA) ve seyir (kruz) füzelerinin kullanıldığını ve bunların İran'ın güneyinde bulunan Basra Körfezi'nin kuzey ucundan fırlatıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının Yemen'deki Husi milisleri tarafından savunma amacıyla yapıldığını söyledi.

Saldırı nedeniyle Suudi Arabistan devlet petrol devi Aramco, günlük üretimini 5,7 milyon varile düşürdüğünü açıkladı. Saldırılar, küresel petrol üretiminin yüzde 5'ini etkiledi.

Brent ham petrol fiyatı, yüzde 19 artarak varil başına 71.95 dolara ulaştı. ABD ham petrol fiyatı da yüzde 15 artarak 63.34 dolar oldu. Her ikisi de Mayıs ayından bu yana en yüksek fiyatları görmüş oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün Suudi Arabistan'a gideceğini açıkladı.

Pence, "Saldırıya vereceğimiz karşılığı konuşmak üzere Dışişleri Bakanı bugün Suudi Arabistan'a gidiyor" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, Salı günü Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'la telefon görüşmesi yaptı. "Ülkedeki petrol tesislerine yapılan saldırılara karşı toplu bir yanıt verilmesi gerektiğini" söyledi.

