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Suudi Arabistan'dan bir garip '30 Ağustos' mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yolladı. Mesajda 30 Ağustos'a hiç değinilmemesi dikkat çekti.

Suudi Arabistan'dan bir garip '30 Ağustos' mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan habere göre, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı.

Kral ve Veliaht mesajlarında “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı içtenlikle tebrik ediyor, kendisine sağlık ve mutluluk diliyoruz. Kardeş Türkiye’nin yönetimi ve halkına daha fazla ilerleme ve refah temennisinde bulunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan 30 Ağustos Zafer Bayramı

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