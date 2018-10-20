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Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 14:04 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklama geldi. "Bir şüphelinin Kaşıkçı için İstanbul'a gittiği tespit edildi" ifadelerine yer verildi. Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmişti.

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtildi.

Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmasının sürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına aldığı aktarıldı.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyuran savcılığın, "ulaştığı tüm gerçekleri paylaşacağı ve sorumluları adalet karşısına çıkarma" hazırlığında olduğu ifade edildi. Öte yandan Suudi Arabistan, Türkiye'nin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Kaşıkçı olayı soruşturma sürecinde ortaya koyduğu üstün dayanışmayı değerli bulduklarını" açıkladı.

Riyad, Türk yetkililerin, şaibeli isimlerle ilgili paylaştığı bilgilerin Kaşıkçı meselesinin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu duyurdu. Ayrıca, bu gece yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan üst düzey 3 istihbarat görevlisinin görevden alındığı bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması kararlaştırıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı istanbul

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