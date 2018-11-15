Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı cinayetini suç ve büyük bir hata olarak gördüklerini, Kaşıkçı cinayeti olayının artık hukukun kapsamında olduğunu ve bu olayın siyasallaştırılması çabalarını reddettiklerini söyledi.

Suudi Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etti: "Suudi Arabistan'ın Araplar ve Müslümanlar arasında çok önemli bir yeri ve sorumluluğu vardır. Baştan beri dediğimiz gibi Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olan herkes yargılanacaktır. Cinayetle ilgili hala cevaplanması gereken sorular var. Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayeti gibi davalara bakabilecek bağımsız hukuk sistemine sahiptir. Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta onu bir ekibin bekleyip beklemediğinden haberdar olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Krallığımız bir daha buna benzer bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri almıştır."

'BİREYLER VE KURUMLARA YAPTIRIM UYGULAMA ARASINDA FARK VAR'

Suudi Bakan yaptırımlarla ilgili şu sözleri söyledi: "Kaşıkçı cinayetinden sorumlu bireyler ve kurumlara yaptırım uygulama arasında fark var."

'TÜRKİYE'DEN 3 KEZ BİLGİ İSTEDİK, VERİLMEDİ'

Cubeyr, Suudilerin bağımsız hukuk ve yargı sistemlerinin olduğunu, bunların Kaşıkçı cinayeti gibi vakalarla başa çıkabileceğini ifade ederken şu ithamda bulundu:

"Türkiye'den istihbarat ve kanıt sağlamasını üç kez talep ettik, ama bize bunları sunmadılar."

