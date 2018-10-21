Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr,İstanbul Başkonsolosluğunda Suudi yetkililer tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını öne sürdü. Kaşıkçı'nın, cesedinin nerede olduğunu ve nasıl öldüğü konusunda çalıştıklarını söylen el-Cubeyr, "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olanların hesap vermesini istiyoruz. Cesedin nerede olduğu ve kaşıkçının nasıl öldürüldüğünü belirlemeye çalışıyoruz. Veliaht Prens olaydan haberdar değildi. Aileye baş sağlığı diliyorum, yapılan çok büyük bir hataydı." ifadelerini kullandı.
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