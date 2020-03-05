HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suudi Arabistan'dan flaş Kâbe kararı

Suudi Arabistan'dan flaş Kâbe kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 21:37 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle Kâbe’ye ziyaretleri durdurdu. Suudi yetkililer tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek çalışmaların ardından Kabe’nin yeniden açılacağını belirtti.

Suudi Arabistan'dan flaş Kâbe kararı

Suudi Arabistan’da koronavirüs vaka sayısı 5’e yükseldi. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) artması nedeniyle Suudi yetkililer, durumun daha da kötüleşmemesi için hem yurt dışından hem de ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Tedbir için Kabe ve Mescid-i Nebevi ziyaretlere kapatıldı, dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Virüsün yayılmaması için yapılan dezenfekte işlemlerinin ardından Kabe’nin yeniden açılacağı kaydedildi.

"VATANDAŞLARIN ÜLKELERİNE SAĞ SALİM DÖNMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel-Fattah Mashat, “Suudi Arabistan’daki hükümet koronavirüsünün yayılmasıyla misafirlerinin güvenliği ve emniyeti için bu yönde karar aldı” ifadesini kullandı. Mashat, “Umre ibadetini gerçekleştiren vatandaşların ülkelerine sağ salim dönmelerini sağlayacağız. En erken zamanda dönüşlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suudi yetkililer koronavirüsün ülkede ve dünyadaki etkilerinin ne kadar süreceği konusunda net bilgileri olmadığı için henüz hac ibadeti ile ilgili açıklamalarda bulunmanın erken olduğunu aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
ABD'de bir isim daha yarıştan çekildiABD'de bir isim daha yarıştan çekildi
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan koronavirüs Kabe

En Çok Okunan Haberler

Tarihi zirve sona erdi! Gözler Moskova'da

Tarihi zirve sona erdi! Gözler Moskova'da

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Evli adamla sevgili olan Ece'den bomba yorum

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Dev hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi işinden oldu

Dev hava yolu şirketi iflas etti! 2 bin kişi işinden oldu

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

'Nijerya'daki ilk Koronavirüs vakası İstanbul'a uğradı'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Kritik NATO toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

Diğer Haberler
İsrail'deki seçimlerde oy sayımı tamamlandı! Netanyahu yeterli sayıya ulaşamadı

İsrail'de oy sayımı bitti! Netanyahu...

NATO karargahında koronavirüs paniği! 3 kişide tespit edildi

NATO karargahında koronavirüs paniği! 3 kişide tespit edildi

ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi

ABD'de bir isim daha yarıştan çekildi

ABD'den Türkiye açıklaması: Sınırlarını Esad güçleri ve Rusya'ya karşı savunma hakkına sahip

ABD'den Türkiye açıklaması

Koronavirüs kabusu hızla yayılıyor! Vaka sayısı...

Korona kabusu hızla yayılıyor! Vaka sayısı...

Maduro: Ülkenin iyiliği için 6 çocuk yapın

Maduro: Ülkenin iyiliği için 6 çocuk yapın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.