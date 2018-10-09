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Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolduğu gün, Suudi Arabistan'dan Atatürk Havalimanı'na inen 2 uçakla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

2 Ekim'de Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolduğu iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ihbar üzerine akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalanacak uçak için harekete geçti.

Uçağın yolcuları terminal girişi binasının önünde araçtan inerek Genel Havacılık Terminal Binası'ndan giriş yaptı. Yolcuların üst araması yapılırken, bagajlar ise X-RAY cihazından tekrar tekrar geçirildi. Yolcular terminalde pasaport işlemleri için beklerken, apronda bulunan ve kalkış için hazırlanan HZ-SK2 kuyruk tescilli uçağın kabini ve kargo bölümü de polis tarafından didik didik arandı.

Aramalar sonucunda her hangi bir olumsuz bir durumla karşılaşılmaması üzerine uçağın kalkışına izin verildi. Polis ekipleri ayrıca tüm gün boyunca kamera kayıtları saniye saniye inceledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı uçak

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