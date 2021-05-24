HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Suudi Arabistan'dan hac genelgesi! | 2021’de hac var mı? Bu sene aşı olmayan hacca gidemeyecek mi?

Suudi Arabistan'dan hac genelgesi! | 2021’de hac var mı? Bu sene aşı olmayan hacca gidemeyecek mi?

24.05.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan tarafından açıklanan bilgiye göre bu sene hac ziyareti için 60 bin kişilik kontenjan açıldığı bildirildi. Geçtiğimiz 2020 yılında ortaya çıkan koronavirüs sebebi ile sadece ülke içinden hac ibadeti için kişi kabul eden Suudi Arabistan, belirli bir kontenjan ile hacı adayını kabul etmişti.

Suudi Arabistan'dan hac genelgesi! | 2021’de hac var mı? Bu sene aşı olmayan hacca gidemeyecek mi?

Geçen sene sınırlı sayıda ve sadece ülke içindeki vatandaşları kabul eden Suudi Arabistan, bu sene yayımladığı genelge ile ülke içinden ve dışından kişileri de kapsayan toplamda 60 bin kontenjan açılacağını duyurdu. Koronavirüs sebebi ile önlemlerin üst seviyede olacağı bilgisini paylaşan Suudi Arabistan, hac ziyareti için belirli şartlar da getirdi.

60 BİN KONTENJAN
Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi.

Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtildi.

hac1

AŞI OLMA ZORUNLULUĞU
Hacı adaylarının hac ziyareti öncesi son 6 ay içinde herhangi bir hastalık nedeni ile hastanede yatmamış olmamaları ve bunu kanıtlanmasının gerektiği ifade edilen genelgede, adayların resmi kurumlar tarafından sağlanan aşı kartı ile aşı yaptırdıklarını kanıtlamalarının zorunlu olduğu aktarıldı. Hacı adayının yaptırmış olduğu aşının Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan ve onaylanan aşılardan olması gerektiği belirtildi.

Genelgede, aşının 1'inci dozunun 13 Mayıs tarihine kadar yapılmış olması gerektiği ifade edildi. 2'nci dozunun ise Suudi Arabistan'a gelmeden son 14 gün kala olunması gerektiği belirtildi.

hac2

ÜLKE DIŞINDAN GELENLERE ZORUNLU KARANTİNA
Suudi Arabistan'a hac ibadeti için yurtdışından gelen hacı adaylarının 3 gün karantina zorunluluğu bulunduğu aktarılırken, hacı adaylarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma gibi ihtiyadi tedbirler ile korunmaya devam edeceği ifade edildi. Yurtdışından gelen hacı adaylarına ayrıca ikamet ettikleri yerde PCR testleri yapılacağı da açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı
Okullar ne zaman kapanıyor?Okullar ne zaman kapanıyor?
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
hac pandemi Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap

Hacamat yaptırırken anüsüne bardak kaçtı

Hacamat yaptırırken anüsüne bardak kaçtı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

Beklenen oldu! İşte yeni takımı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı

Sedat Peker'in kardeşi Muğla'da gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Haziranda açılma nasıl olacak? Bilim Kurulu üyesi duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.