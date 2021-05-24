Suudi Arabistan'dan hac genelgesi! | 2021’de hac var mı? Bu sene aşı olmayan hacca gidemeyecek mi?

Geçen sene sınırlı sayıda ve sadece ülke içindeki vatandaşları kabul eden Suudi Arabistan, bu sene yayımladığı genelge ile ülke içinden ve dışından kişileri de kapsayan toplamda 60 bin kontenjan açılacağını duyurdu. Koronavirüs sebebi ile önlemlerin üst seviyede olacağı bilgisini paylaşan Suudi Arabistan, hac ziyareti için belirli şartlar da getirdi.

60 BİN KONTENJAN

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu. Genelge ile bu yıl yapılacak olan hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan planlandığı aktarılarak 45 bin hacı adayının yurtdışından, 15 bin hacı adayının ise yurtiçinden kabul edileceği belirtildi.

Hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olacağı ifade edilen genelgede, hacı adaylarının sağlıklı kişiler olmaları gerektiği belirtildi.

AŞI OLMA ZORUNLULUĞU

Hacı adaylarının hac ziyareti öncesi son 6 ay içinde herhangi bir hastalık nedeni ile hastanede yatmamış olmamaları ve bunu kanıtlanmasının gerektiği ifade edilen genelgede, adayların resmi kurumlar tarafından sağlanan aşı kartı ile aşı yaptırdıklarını kanıtlamalarının zorunlu olduğu aktarıldı. Hacı adayının yaptırmış olduğu aşının Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan ve onaylanan aşılardan olması gerektiği belirtildi.