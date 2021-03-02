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Suudi Arabistan'dan hac ibadeti için aşı şartı

02.03.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'dan hac ibadeti için aşı şartı

Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi.

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadeti için Kovid-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.

Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Kovid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir Kovid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
hac pandemi Suudi Arabistan

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