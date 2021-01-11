Suudi Arabistan'dan ilginç proje: Hiç araç yok!

Doğa ile insan yaşamı arasında denge sağlama yönelik Çizgi şehrinin araç, trafik, çevre kirliliğinden azade şekilde yapay zeka destekli ve birbiriyle bağlantılı bilişsel topluluklara ev sahipliği yapacağını söyleyen Veliaht Prens, "Kalkınma uğruna niye doğayı feda edelim?... Konvansiyonel şehir kavramını doğayla uyumlu fütüristik şehre dönüştürmemize ihtiyaç var" dedi.

Çizgi' anlamına gelen The Line ismini "Çizgi çekmenin zamanı geldi" diye açıklayan MbS, Çizgi'nin 170 km uzunluğu, bir milyon sakiniyle kurulacağı topraklardaki doğanın yüzde 95'in koruyacağını ve sıfır cadde, sıfır otomobil, sıfır karbon salımı ile yüzde 100 temiz enerjiye dayanacağını vurguladı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), ekonomiyi petrole bağımlılıktan çıkarma çabası çerçevesinde planladığı 'NEOM' projesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

YAPAY ZEKA ÜZERİNDEN İŞLEYECEK

Buna göre kentsel gelişim kavramını en az 150 yıldır ilk defa yeniden tanımlama iddiasındaki Çizgi'de sağlık merkezleri, okullar, eğlence tesisleri ve yeşil alanlar dahil olmak üzere tüm temel hizmet tesislerine kolay erişim sağlanacak. Buralar, 5 dakika yürüme mesafesinde olacak. Yüksek hızlı ulaşım çözümleriyle en uzak yolculuk yalnızca 20 dakika sürecek. Çizgi'nin sakinleri ve çalışanlarına zaman kazandıracak şekilde iletişim tamamen yapay zeka teknikleriyle gerçekleştirilecek, topluluklar birbirlerine sanal ortamda bağlanacak.

ALTYAPI MALİYETİ '100-200 MİLYAR DOLAR'

Gazetecileri de bilgilendiren MbS, Çizgi altyapısının 100-200 milyar dolara mal olacağını, bunun çoğunun Suudi hükümetinin NEOM bütçesinden, devletin Kamu Yatırım Fonu'ndan (PIF) ve hem yerel hem de küresel yatırımcılar tarafından karşılanacağını aktardı.

NEOM CEO'su Nazmi en Nasr da Çizgi kapsamında yeni bir havaalanı inşa edileceğini ve bunun dünyadaki en büyük havalimanlarından biri olacağını söyledi.

2025'TE ORTAYA ÇIKACAK

Açıklamalara göre Çizgi'nin 2030 yılı itibarıyla 380 bin istihdam yaratıp ülkenin GSYİH'sine 48 milyar dolarlık katkıda bulunması hedefleniyor. NEOM'un ilk bölümünün 2025 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

