Suudi Arabistan'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü, bunu emniyet kaynaklarının da teyit ettiğini iddia etti.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

KIŞLAKÇI: VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü iddia eden Kışlakçı, “Hepimiz başı sağ olsun. Bütün dünyanın başı sağ olsun. Cemal Kaşıkçı sadece Arap dünyasında bilinen bir isim değil dünyada bilinen bir isimdi. Bize 2 gün önce haber ulaşmıştı. Dün teyit ettirdik. Öldürüldüğü haberi doğru. Çok vahşice öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaştık. Öldürüldüğü kesin, fakat barbar şekilde öldürüldüğü yönündeki iddiaları tam teyit ettiremedik. Bugün yarın yetkiler bu konuda açıklama yapacak. Ellerinde ciddi deliler olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Duruma tepki göstereceklerini söyleyen Kışlakçı, “DEAŞ zihniyetinin nasıl ortaya çıktığını, nerelere nüfus ettiğinin göstergesi bu. Bu vahşice eylem kabul edilemez. Cemal Kaşıkçı’nın kanı dünya vicdanının üzerine kaldı. Biz sadece insanları değil devletlerin de buna tepki göstermesini istiyoruz. Kendisi, çocukları ile birlikte Amerikan vatandaşıydı. Amerika’nın Türkiye’nin buna diplomatik anlamda tavır koymasını istiyoruz. Cemal Kaşıkçı tüm dünyaya mal olmuş ünlü bir gazeteciydi” ifadelerini kullandı.