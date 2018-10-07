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Suudi Arabistan'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ,önceki gün konsolosluğa girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post muhabiri Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü iddia etti. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ise çıkan haberleri yalanladı.

Suudi Arabistan'dan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü, bunu emniyet kaynaklarının da teyit ettiğini iddia etti.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

KIŞLAKÇI: VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü iddia eden Kışlakçı, “Hepimiz başı sağ olsun. Bütün dünyanın başı sağ olsun. Cemal Kaşıkçı sadece Arap dünyasında bilinen bir isim değil dünyada bilinen bir isimdi. Bize 2 gün önce haber ulaşmıştı. Dün teyit ettirdik. Öldürüldüğü haberi doğru. Çok vahşice öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaştık. Öldürüldüğü kesin, fakat barbar şekilde öldürüldüğü yönündeki iddiaları tam teyit ettiremedik. Bugün yarın yetkiler bu konuda açıklama yapacak. Ellerinde ciddi deliler olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Duruma tepki göstereceklerini söyleyen Kışlakçı, “DEAŞ zihniyetinin nasıl ortaya çıktığını, nerelere nüfus ettiğinin göstergesi bu. Bu vahşice eylem kabul edilemez. Cemal Kaşıkçı’nın kanı dünya vicdanının üzerine kaldı. Biz sadece insanları değil devletlerin de buna tepki göstermesini istiyoruz. Kendisi, çocukları ile birlikte Amerikan vatandaşıydı. Amerika’nın Türkiye’nin buna diplomatik anlamda tavır koymasını istiyoruz. Cemal Kaşıkçı tüm dünyaya mal olmuş ünlü bir gazeteciydi” ifadelerini kullandı.

GIYABİ CENAZE NAMAZI DÜZENLENECEK

Kaşıkçı’nın farklı ülkelerden gelen kişilerce öldürülmüş olabileceğini savunan Kışlakçı, önümüzdeki günlerde gıyabi cenaze namazı töreni düzenleyeceklerini açıkladı.

Cemal Kaşıkçı’nın vahşice öldürüldüğü iddiasını da gazetecilerle paylaşan Kışlakçı “Buraya gelen 15 kişi ilk saatlerden itibaren direk Cemal beyi bayıltıp, parçalara bölüp, herkes bir parçasını alıp köpekler gibi gidiyorlar. Umarım böyle bir şey olmamıştır. Olmuşsa bunu sonuçları ağır olacak. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey vuku bulmamıştır” açıklamalarında bulundu.

Emniyet yetkililerinin de Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü doğruladığını söyleyen Kışlakçı, “Bize şunu söylediler. Başınız sağ olsun dendi. Cenaze hazırlıklarını yapın dendi. Emniyet kaynakları kendilerinde detaylı bilgi ve videolar, güvenlik kameraları var. Bütün güzergahlar tespit edildi. Bütün detayları polis paylaşacak” dedi.

XSSDSDA

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkç

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu ise Washington Post muhabiri Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yeni bir açıklama yaparak, iddiaları yalanladı.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açıklamalarnda, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti. Kaynak, bu temelsiz suçlamaları şiddetle reddetti ve bu ifadelerinin konuyu vakıf olan veya gerçek bir Türk yetkililer tarafından yapıldığını sorguladı. Kaynak, Suudi yetkililerinden oluşan güvenlik bir heyeti, Suudi tarafın talebi ve Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturmalara katılmak için kardeş Türk tarafının rızasıyla cumartesi günü İstanbul'a geldiğini belirtti. Kaynak, Krallığın, nerede olurlarsa olsunlar vatandaşlarının güvenliği konusundaki üstün hassasiyetini ve özenini vurguladı" denildi.


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Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı Turan Kışlakçı

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