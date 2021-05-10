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Suudi Arabistan'dan önemli Hac açıklaması

10.05.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'dan önemli Hac açıklaması

Suudi Arabistan'dan hac ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters'ta yer alan haberde Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtilmişti.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, her yıl kutsal kentler Mekke ve Medine'yi hac ibadeti için ziyaret ediyor.

Kovid-19 salgınından önceki son hac olan 2019 yılında, yaklaşık 5 milyon kişi Suudi Arabistan'a giriş yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hac Suudi Arabistan

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