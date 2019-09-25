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Suudi Arabistan'dan şaka gibi Kaşıkçı açıklaması! 'Biz öldürmedik, ajanlarımız öldürdü'

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2019 02:48 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini, ülkesinin ajanlarının öldürdüğünü söyledi.

Suudi Arabistan'dan şaka gibi Kaşıkçı açıklaması! 'Biz öldürmedik, ajanlarımız öldürdü'

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, katıldığı bir oturumda yaptığı açıklamada ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini ancak resmi bir karar verilmeden Suudi hükümetinin ajanları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de geldiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı Adil Cubeyr Birleşmiş Milletler

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