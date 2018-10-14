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Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2018 14:36 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cemal Kaşıkçı’nın olayına ilişkin yaptırım tehdidine, "Atılacak herhangi bir adıma daha büyük şekilde karşılık verilecek" şeklinde yanıt verdi.

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan’dan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından ortadan kaybolmasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdidine yanıt geldi.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA, Riyad'ın tehditleri kabul etmeyeceğini belirterek, atılacak herhangi bir olumsuz adıma karşılık verileceğini de söyledi. Yayınlanan haberde, Arap ve İslam dünyasındaki lideri Suudi Arabistan’ın tarih boyunca bölge ve dünya güvenliği konusunda önemli bir rol oynadığı, aşırıcılık ve terörizmle mücadele çabalarına liderlik ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın ekonomik yaptırımları ve siyasi baskıyı kabul edilemeyeceği belirtilen haberde, herhangi bir eylemde Suudi Arabistan’ın daha büyük bir karşılık vereceği belirtildi.

Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması halinde çok ağır cezalar uygulayacaklarını söylemişti.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
it iti ısırırmı dersiniz
yiyin birbirinizi...
abd bir taş atıyor 40 akıllı çıkaramıyor sonra da milyarlarca dolarlık silah satıyor bir an önce 3. dünya savaşı çıkmalı dünya abd ye karşı olmalı bu gidişat gidişat değil
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