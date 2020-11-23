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Suudi Arabistan'dan 'Türkiye'ye boykot' açıklaması

23.11.2020 09:30 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'dan 'Türkiye'ye boykot' açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, hafta sonu düzenlenen G20 zirvesi sırasında Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, hafta sonu yaptığı açıklamada Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud, "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi.

Al Suud, "Türkiye ile iyi ilişkilere sahibiz" dedi.

Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.

G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Suudi Arabistan’ın Türkiye menşeili ürünlere karşı başlattığı ambargonun nedenini “Bazı ülkeler Türkiye’ye karşı konjonktürel gruplaşmalara yöneldi” diye açıkladı.

Dünya gazetesinin haberine göre CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Suudi hükümetinin Türkiye menşeili ürünlere karşı başlattığı ambargonun nedenlerinin açıklanması için Dışişleri Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soru önergesine verdiği yanıtta, “Dış Politika gündemimizdeki tüm meseleleri milli menfaatlerimiz doğrultusunda, tarihimizin ve coğrafyamızın gerekleri çerçevesinde ele alıyoruz. Sahada ve masada etkin bir diplomasi uygularken, bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmayı sürdürüyoruz” dedi.

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