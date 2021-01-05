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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud: Katar ile diplomatik ilişkiler yeniden başladı

05.01.2021 20:28 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud: Katar ile diplomatik ilişkiler yeniden başladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar ile Arap ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını ve 3 yıldan fazla süren anlaşmazlığın sona erdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan’ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) 41. Zirvesinde El-Ula Bildirisi’nin imzalanmasıyla 3,5 yıl süren Körfez krizi resmi olarak sona erdi. Zirve sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Suud, Katar ile Arap ülkeleri (Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır) arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını ve 3 yıldan fazla süren anlaşmazlığın sona erdiğini ifade etti. Dört ülkenin uçuşlar da dahil olmak üzere Katar ile ilişkileri yeniden kurma konusunda anlaştıklarını belirten Suud, El-Ula Bildirisi’nin KİK üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin sağlamlaşmasına ve içişlerine müdahale edilmemesine vurgu yaptığını açıkladı.

Bakan Suud, Körfez istikrarı ve dayanışması için yeni bir sayfa açıldığını belirterek, zirvenin Körfez güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide karşı ortak bir yanıt olduğunu, körfez ülkeleri arasındaki İslam inancına ve ortak bir kadere dayanan yakın, sağlam ilişkileri vurguladığını belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017’de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. (İHA)

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