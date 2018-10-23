Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan bir Kaşıkçı açıklaması daha

Endonezya'da bir basın konferansında konuşan bakan, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak "Bir daha asla böyle bir şey yaşanmayacak" dedi.

Bakan ayrıca Cemal Kaşıkçı soruşturmasının, yaşananlara dair gerçekleri ortaya çıkaracağını belirtti.

