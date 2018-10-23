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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan bir Kaşıkçı açıklaması daha

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Endonezya'da bir basın konferansında konuşan bakan, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak "Bir daha asla böyle bir şey yaşanmayacak" dedi.

Bakan ayrıca Cemal Kaşıkçı soruşturmasının, yaşananlara dair gerçekleri ortaya çıkaracağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı

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