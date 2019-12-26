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  4. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Pakistan'da resmi temaslarda bulundu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Pakistan'da resmi temaslarda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 20:40 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Pakistan'da resmi temaslarda bulundu

Günübirlik resmi ziyaret için Pakistan'a gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Prens Faysal ile Kureyşi, bölgesel ve İslam dünyasına ilişkin konuların yanı sıra iki ülkenin ekonomik, ticari, güvenlik ve savunma alanında iş birliği konularını ele aldı.

Görüşmede Suudi yatırımcıların Pakistan'da petrokimya, madencilik ve enerji sektörlerine yatırım yapmasının önemine dikkati çeken Kureyşi, İslamabad'dan Hac yolculuğuna çıkan Pakistanlı hacılara sağlanan kolaylıkların diğer şehirlerden yola çıkan hacılara uygulanması isteğini dile getirdi.

Keşmir'deki son gelişmelerle ilgili Prens Faysal'ı bilgilendiren Kureyşi, Hindistan'ın Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliklerin ülkede yaşayan Müslümanları hedef aldığını söyledi.

Prens Faysal ise Pakistan'ın bölgesel güvenlik adına attığı adımlara işaret ederek, iki ülke ilişkilerinin hem bölgeye hem de Pakistan'a refah getireceğini ifade etti.

Konuk Dışişleri Bakanı, bir günlük resmi ziyareti kapsamında Başbakan Han ile de bir araya geldi.

- Kuala Lumpur teşekkürü iddiası

Pakistan medyasında bugün yer alan bir habere göre, İslamabad'daki bir Arap ülkesi büyükelçiliğinde görevli bir diplomat, Prens Faysal'ın ziyaretinin Pakistan'ın Kuala Lumpur zirvesine katılmaması ardından gelmesine dikkati çekti.

Ziyaretin Han'a zirveye katılmadığı için teşekkür etmek amacıyla düzenlendiğini kaydeden ismi verilmeyen diplomat, "Ziyaret, Kuala Lumpur zirvesine katılmama kararı alan Han'a teşekkür ve Türk Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'ın Pakistan'a baskı yaptığı iddiaları karşısında destek için yapıldı." iddiasında bulundu.

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