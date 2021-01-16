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Suudi Arabistan, Doha büyükelçiliğini yeniden açıyor

16.01.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan, Doha büyükelçiliğini yeniden açıyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, yaklaşık 3 yıldır kapalı olan Katar'ın başkenti Doha'daki büyükelçiliklerini ilerleyen günlerde açacaklarını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, yaklaşık 3 yıldır kapalı olan Katar'ın başkenti Doha'daki büyükelçiliklerini ilerleyen günlerde açacaklarını duyurdu.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile Katar arasında süren diplomatik kriz, ay başında imzalanan bildiri ile son bulmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, büyükelçiliğin "lojistik sorunlar çözüldüğü anda açılacak" cevabını verdi.

ABD ve Kuveyt'in arabuluculuğunda ilerleyen görüşmeler sonunda, ülkeler diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinde ve Katar'a uygulanan ablukanın kaldırılmasında uzlaştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bildiri için "dayanışma ve istikrar anlaşması" ifadesini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da anlaşma ile ilgili yazılı açıklama yaparak, gelişmelerden duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

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