Suudi Arabistan feminizmi 'aşırılık' olarak tanımlayan videoyu yayından kaldırdı

Suudi Arabistan, güvenlik kurumlarından birinin sosyal medya hesabında feminizmi "aşırılık" olarak tanımlayan kısa videoyu silerek bu görüşün suç olmadığını açıkladı. Silinen videoda, homoseksüellik ve ateizm de tehlikeli görüşler arasında sıralanıyor ve Suudi Arabistan vatandaşlarının bu görüşlere karşı dikkatli olması uyarısında bulunuluyordu.

Suudi Arabistan Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından Cuma günü animasyon formatında yayımlanan videoda feminizim "aşırı ideolojilerden biri" olarak tanımlanıyor.

Daha sonra silinen bu video ile ilgili bir açıklama yayımlayan Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu, feminizmin ülkede "aşırılık" olarak görülmediğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın güvenlik kurumu ise videonun yayımlanmasının yanlış bir hareket olduğunu, olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Diğer yandan Al Watan gazetesi, daha sonra silinen bir haberinde, yeniden uygulamaya konacak bir uygulama kapsamında feminizmin "kırbaç ve hapis" ile cezalandırılabileceğini yazdı.

Güvenlik kurumu ise videoyu yapan kişinin tek başına hareket ettiğini, Al Watan gazetesinin haberine yönelik olarak yasal işlem yapılacağını açıkladı.