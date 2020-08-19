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Suudi Arabistan: Filistin’le barış olmadan İsrail’le normalleşme söz konusu değil

19.08.2020 19:34 | Son Güncelleme

Geçen hafta İsrail’le BAE’nin attığı sürpriz normalleşme adımını değerlendiren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Filistin’le barış anlaşması imzalanmadan kendileri için böyle bir adımın söz konusu olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan: Filistin’le barış olmadan İsrail’le normalleşme söz konusu değil

Suudi Arabistan, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma adımına ilişkin sessizliğini bozdu. Riyad, İsrail Filistin’le bir barış anlaşması imzalayana kadar BAE’nin attığı adımı atmayacağını kaydetti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Berlin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya yönelik, "İlhak tehdidini durduracak her türlü girişim olumlu olarak değerlendirilebilir" yorumunda bulundu. Bin Ferhan, kendileri için ise İsrail’le herhangi bir normalleşmenin koşulunun uluslararası anlaşmalar temelinde Filistin’le barışın tesis edilmesi olduğunu söyledi. Bin Ferhan, ‘’Bu gerçekleştirildikten sonra her şey mümkün’’ diye konuştu.

"Arap Barış Girişimi" hatırlatması

Berlin’de mevkidaşı Heiko Maas’la ortak basın toplantısı düzenleyen Bin Ferhan, İsrail’in izlediği ilhak politikasını da bir kez daha eleştirdi. Bin Ferhan, Batı Şeria’daki yerleşkeleri "gayrimeşru" olarak nitelendirerek bunların iki devletli çözüme zarar verdiğini söyledi.

Prens Faysal, Suudi Arabistan’ın 2002’de Beyrut Zirvesi’nde kabul edilen ve Orta Doğu’da barışı öngören Arap Barış Girişimi’nin öncüsü olduğunu hatırlattı. Söz konusu girişim, İsrail'in 1967'de işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi ve bir Filistin devletinin kurulmasını öngörüyor. Bin Ferman, Riyad’ın bu doğrultuda Filistin’le varılacak bir barış anlaşması olmaksızın diplomatik ilişkilerde normalleşmeye giden bir yol görmediğinin altını çizdi.

Riyad sessiz kalmıştı

İsrail, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın aracılığıyla BAE’yle varılan sürpriz normalleşme anlaşması çerçevesinde, Batı Şeria’ya yönelik ilhak planlarını askıya almış, ancak uzun vadede tamamen masadan kaldırmamıştı.

Anlaşmayı protesto eden Filistinliler, BAE’nin adımını ‘’ihanet’’ olarak nitelendirmişti.

Arap dünyasının en büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan'ın ise, BAE ile İsrail’in attığı sürpriz adıma ilişkin sessizliğe bürünmesi dikkat çekmişti. Ancak yerel kaynaklar, Riyad’ın benzer bir adım atmasının olası görünmediğini belirtmişti.

dpa, AFP / SÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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