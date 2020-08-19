Suudi Arabistan: Filistin’le barış olmadan İsrail’le normalleşme söz konusu değil

Suudi Arabistan, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma adımına ilişkin sessizliğini bozdu. Riyad, İsrail Filistin’le bir barış anlaşması imzalayana kadar BAE’nin attığı adımı atmayacağını kaydetti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Berlin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya yönelik, "İlhak tehdidini durduracak her türlü girişim olumlu olarak değerlendirilebilir" yorumunda bulundu. Bin Ferhan, kendileri için ise İsrail’le herhangi bir normalleşmenin koşulunun uluslararası anlaşmalar temelinde Filistin’le barışın tesis edilmesi olduğunu söyledi. Bin Ferhan, ‘’Bu gerçekleştirildikten sonra her şey mümkün’’ diye konuştu.

"Arap Barış Girişimi" hatırlatması

Berlin’de mevkidaşı Heiko Maas’la ortak basın toplantısı düzenleyen Bin Ferhan, İsrail’in izlediği ilhak politikasını da bir kez daha eleştirdi. Bin Ferhan, Batı Şeria’daki yerleşkeleri "gayrimeşru" olarak nitelendirerek bunların iki devletli çözüme zarar verdiğini söyledi.