Suudi Arabistan-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ile Fransa'nın düzenlediği ortak askeri tatbikat tamamlandı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ülkenin doğusunda Fransız askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Güney Aslanı 3" kara tatbikatı 9 gün sürdü.
Haberde, 4 aşamalı tatbikatla iki ülke arasında istihbarat paylaşımının ve birliklerin manevra kabiliyetinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Suudi Arabistan ve Fransa orduları arasında son olarak 2017'de ortak tatbikat gerçekleştirilmişti.
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