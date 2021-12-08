Suudi Arabistan: Fransa yanlış kişiyi gözaltına aldı

Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayeti zanlılarından biri olduğu kuşkusuyla Fransa'da gözaltına alınan vatandaşının, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Suudi Arabistan'ın Paris büyükelçiliği tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "Bu vatandaşın olayla bir bağlantısı bulunmamaktadır" denilerek cinayetin sorumlularının Suudi Arabistan'da cezaya çarptırıldığını belirterek, gözaltına alınan kişinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Halid Alotaibi, Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından biri olduğu şüphesiyle Salı günü başkent Paris'ten Riyad'a gidecek olan uçağa binmek üzereyken gözaltına alınmıştı. Bu kişinin Türkiye tarafından çıkarılan uluslararası yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülmesini gerçekleştiren ekibin bir parçası olduğu için Türkiye tarafından gıyaben yargılanan 26 kişi arasında Halid Alotaibi adlı bir kişi de bulunuyor. Ayrıca bu kişi cinayetteki rolü nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazinesi tarafından da yaptırıma uğradı.

Ancak Suudi Arabistanlı güvenlik kaynaklarına göre Kaşıkçı davasıyla ilgili olan Halid Alotaibi Suudi Arabistan'da hapiste bulunuyor ve bu ailenin çok büyük bir aşiret olması nedeniyle bu ismi taşıyan yüzlerce Suudi vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Fransız polisi yakalanan kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kaşıkçı cinayeti

59 yaşındaki muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim 2018'de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamamış ve daha sonra burada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ilk başta inkâr etmiş ancak uluslararası baskılar sonucunda, Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğünü açıklamıştı. Ancak tüm aramalara rağmen Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamamıştı.

Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada ismi açıklanmayan beş sanık idam cezasına, üç kişi de ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı. Dokuz ay sonra idam cezaları 20 yıla varan hapis cezalarına çevrilmişti.

ABD'de Biden yönetimi, Kaşıkçı'nın 2018'deki ölümüyle ilgili istihbarat raporunu 2021'in Mart ayında kamuoyuyla paylaşmıştı. Raporda Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

AFP / SSB,ET

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