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Suudi Arabistan futbol takımı heyetinden Mescid-i Aksa ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa'daki bir grup Filistinli Suudi Arabistanlı heyete tepki gösterdi

KUDÜS (AA) - FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'ya gelen Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yönetici kadrosu, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Yarın Filistin Milli Takımı ile karşılaşacak olan Suudi Arabistan Milli Takımının 13 kişilik yönetici kadrosu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Harem-i Şerif'e El-Esbat (Aslanlı) Kapısından giren heyete Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatip ile Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani eşlik etti.

Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra Mescidi'ni ve etrafını ziyaret eden heyet, Kubbetu's Sahra'da namaz kıldıktan sonra Harem-i Şerif'ten ayrıldı.

- Filistinlilerden Suudi Arabistanlı heyete tepki

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Suudi Arabistanlı heyete tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'ın Filistin davasına ihanet ederek İsrail ile normalleşme yoluna gittiğini ifade eden Filistinliler, söz konusu heyetin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği yorumunda bulundu.

- Aksa'nın avlusunda 3 Filistinliye gözaltı

Ayrıca Suudi Arabistanlı heyetin ziyareti sırasında 3 Filistinli gencin Mescid-i Aksa'nın avlusundan İsrail polisince gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün İsrail'in izni dahilinde Ürdün üzerinden işgal altındaki Batı Şeria'ya giren Suudi Arabistan Milli Takımı ve yönetici kadrosunu Ramallah'ta bulunan Devlet Başkanlık Sarayı'nda kabul etmişti.

- Suudi Arabistan Milli Takımı ilk defa Filistin'de

Suudi Arabistan ve Filistin milli takımları, FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri için yarın Ramallah yakınlarında bulunan Er-Ram beldesindeki Faysal el-Hüseyni Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İki ülkenin milli takımları daha önce de karşı karşıya gelmiş ancak Suudi Arabistan, işgal altındaki Filistin toprakları yerine üçüncü bir ülkede oynamayı tercih etmişti. İsrail ile Suudi Arabistan arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma çerçevesinde yarın oynanacak olan maç bir ilk olma özelliği taşıyor.

Yabancı takımların Batı Şeria'da sahaya çıkmalarının İsrail'in iznine bağlı olması nedeniyle Arap ülkeleri takımları genellikle Filistin'de oynamayı tercih etmiyor. Daha önce Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn takımları Filistin'de sahaya çıkarken, Mısır ve Lübnan İsrail'den izin almayı reddetmişti.

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Filistin Harem-i Şerif israil Mescid-i Aksa Suudi Arabistan

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