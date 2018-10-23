Suudi Arabistan gazetesinde Kaşıkçı istifası

RİYAD (AA) - Londra'dan yayın yapan Suudi Arabistan destekli Eş-Şark el-Avsat gazetesi yazarlarından Filistinli Rabi el-Medhun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle çalıştığı kurumdan istifa etti.

Medhun, Facebook sayfasından "Kaşıkçı beni emekliliğe sevk ediyor" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Çoğunluğunu Filistin meselesi sorumlusu olarak geçirdiğim 18 yılın ardından bugün, Londra'daki Eş-Şark el-Avsat gazetesindeki görevimden istifa ettim." ifadesini kullandı.

Meslek hayatını dostları ve iş arkadaşlarıyla 8 ay sonra yapmayı planladığı bir kutlamayla noktalamayı hayal ettiğini belirten Medhun, 2 Ekim'de meydana gelen olayın her şeye son verdiğini kaydetti.

"Sakin ve huzurlu bir emekliliğe hazırlanırken her şey altüst oldu. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, şok edici, korkunç, acı verici, çirkin ve benzeri görülmemiş bir şeydi." ifadelerine yer veren Medhun, Kaşıkçı'nın öldürülmesini planlayan ya da buna ortak olanların işlediği suçla orantılı olarak cezalandırılmayı hak ettiğini vurguladı.