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Suudi Arabistan gazetesinde Kaşıkçı istifası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 03:39 | Son Güncelleme

Eş-Şark el-Avsat gazetesi yazarlarından Rabi el-Medhun istifa ettiğini açıkladı

RİYAD (AA) - Londra'dan yayın yapan Suudi Arabistan destekli Eş-Şark el-Avsat gazetesi yazarlarından Filistinli Rabi el-Medhun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle çalıştığı kurumdan istifa etti.

Medhun, Facebook sayfasından "Kaşıkçı beni emekliliğe sevk ediyor" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Çoğunluğunu Filistin meselesi sorumlusu olarak geçirdiğim 18 yılın ardından bugün, Londra'daki Eş-Şark el-Avsat gazetesindeki görevimden istifa ettim." ifadesini kullandı.

Meslek hayatını dostları ve iş arkadaşlarıyla 8 ay sonra yapmayı planladığı bir kutlamayla noktalamayı hayal ettiğini belirten Medhun, 2 Ekim'de meydana gelen olayın her şeye son verdiğini kaydetti.

"Sakin ve huzurlu bir emekliliğe hazırlanırken her şey altüst oldu. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, şok edici, korkunç, acı verici, çirkin ve benzeri görülmemiş bir şeydi." ifadelerine yer veren Medhun, Kaşıkçı'nın öldürülmesini planlayan ya da buna ortak olanların işlediği suçla orantılı olarak cezalandırılmayı hak ettiğini vurguladı.

Gazete yetkilileri, Medhun'un istifasıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Aynı zamanda roman yazarı olan Medhun, bu alanda "Mesair: Holokost ve Nekbe Konçertosu" isimli eseriyle 2016'da 9. Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nü kazanmıştı.

- Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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