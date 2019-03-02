Suudi Arabistan gözaltındaki aktivistleri mahkemeye sevk ediyor

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan insan hakları ihlalleri ile sık sık gündeme geldiği bir dönemde, uluslararası kurumlarca, gözaltı sırasında cinsel taciz, işkence ve diğer kötü muamelelerle karşılaştıkları iddia edilen aktivistleri mahkemeye sevk etmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan Başsavcılığının açıklamasında, haklarındaki soruşturma ve iddianameleri tamamlanan aktivistlerin mahkemeye sevk edilme sürecinde oldukları belirtildi.

Gözaltındaki tutukluların bütün hukuki haklarından yararlandıkları ifade edilen açıklamada, söz konusu aktivistlerin "Suudi Arabistan'ın güvenliğini, istikrarını ve sosyal barışını zedeleyecek koordineli çalışmalar yaptıklarının tespit edilmesi" üzerine gözaltına alınan kişiler olduğu aktarıldı.

Uluslararası Af Örgütü ise yayınladığı yazılı açıklamada, bu kararı "Suudi Arabistan'da insan hakları aktivistlerine karşı artan baskının dehşet verici işareti" olarak nitelendirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de açıklamasında, Suud makamlarının, gözaltındaki kadın aktivistlere yönelik işkence iddialarını soruşturamadığı hatırlatmasında bulundu.