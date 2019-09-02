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Suudi Arabistan güçleri gerginliğin yaşandığı Şebve'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 21:31 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan güçleri gerginliğin yaşandığı Şebve'ye ulaştı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan güçlerinin, gerginlik ve çatışmaların yaşandığı Yemen'in Şebve vilayetine ulaştığı bildirildi.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan güçlerinin, gerginliği ve çatışmaları durdurmak için Şebve vilayetine ulaştığını söyledi.

Maliki, Yemenli tüm tarafların koalisyon güçlerinin son zamanlarda yaptığı uzlaşı çağrısına uymaya çalıştığını belirtti.

Koalisyon güçlerinin dün Yemen'in Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu hapishane niteliğindeki bir binaya hava saldırısı düzenlemesi konusuna da değinen Maliki, saldırıda uçak depolarının hedef alındığını ve uluslararası yasalara uygun olarak düzenlendiğini ifade etti.

Maliki, Husileri askeri mevzilerini sivillerin arasında gizlemekle suçlayarak, koalisyon güçlerinin elinde Yemen'de hedef alınmaması gereken yerlerin krokisi bulunduğuna ve sivillerin zarar görmemesi için gereken önlemleri aldığına işaret etti.

Husileri balistik füzeler ve silahlı hava araçlarını (SİHA) Zamar'a taşımakla suçlayan Maliki, Yemen'de faaliyette bulunan örgütlere Husilerin uluslararası yasaları ve insan haklarını ihlal ettikleri yerleri belirleme çağrısında bulundu.

Yemen hükümet güçleri, bu sabah Şebve vilayetinin ikinci büyük şehri Azan'a Güney Geçiş Konseyi milislerince düzenlenen saldırıları püskürtmüştü.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin 29 Ağustos'ta geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE'den yapılan açıklamada, Aden Havalimanı'ndaki Arap koalisyon güçlerine karşı düzenlenen terör saldırısına cevap olarak, ülkenin güneyinde "silahlı terörist gruba" saldırı düzenlendiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan, son zamanlarda sıklıkla Yemen hükümeti ve Güney Geçiş Konseyine diyalog çağrısı yapıyor. Yemen hükümeti ise herhangi bir diyaloğa oturulmadan önce Güney Geçiş Konseyi'nin Aden'de kontrol altına aldığı bölgelerden çekilmesini şart koşuyor.

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker bugün yaptığı açıklamada, Zamar kentindeki hapishanenin bombalanması olayının soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

- "Hapishane saldırısında 100'den fazla kişi öldü"

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Arap Koalisyonunun Zamar kentindeki saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Husiler, Yemen'de eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan güçleri Şebve Yemen

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