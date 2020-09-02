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Suudi Arabistan Hava Sahasını "Tüm Uçuşlara" Açtı

02.09.2020 18:12 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, bu karar öncesinde de İsrail ile BAE arasında yapılan ilk ticari uçuş seferine de hava sahasını açmıştı

Suudi Arabistan Hava Sahasını "Tüm Uçuşlara" Açtı

Suudi Arabistan, tüm havayollarının hava sahası üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) uçuş yapabileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan, bu karar öncesinde de İsrail ile BAE arasında yapılan ilk ticari uçuş seferine de hava sahasını açmıştı.

Konuyla ilgili açıklamada Suudi Arabistan’ın boykot ettiği İran ve Katar’ın durumu hakkında bilgi verilmedi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı, yönetimin, BAE’nin tüm uçuşları için Suudi Arabistan hava sahasını kullanma talebine yanıt olarak kararı aldığını yazdı.

Ağustos ayının ilk haftalarında ABD Başkanı Donald Trump, BAE ile İsrail arasında barış anlaşması imzalanacağını açıklamıştı. Kısa süre önce de Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’ın katılımıyla, üst düzey İsrailli yetkililerden oluşan bir heyet Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenlenen ilk ticari uçuşla Tel Aviv’den Abu Dabi’ye gitti.

Suudi Arabistan’ın BAE’nin gelecekteki tüm uçuşlarını da Suudi Arabistan hava sahası üzerinden yapabileceği yönündeki açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail havayollarının bundan sonra İsrail’den Abu Dabi ve Dubai’ye direkt sefer düzenleyeceğini söyledi. Netanyahu açıklamasında Suudi Arabistan’a değinmedi.

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