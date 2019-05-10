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Suudi Arabistan Havayolları, İstanbul Havalimanı’ndan seferlerini artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

SUUDİ Arabistan Havayolları, İstanbul Havalimanı’nın tam kapasite hizmete girmesinin ardından sefer sayılarını artırıyor.

Suudi Arabistan Havayolları, İstanbul Havalimanı’ndan seferlerini artırıyor

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Arabistan Havayolları, İstanbul Havalimanı’nın tam kapasite hizmete girmesinin ardından sefer sayılarını artırıyor. Buna göre, Suudi Arabistan Havayolları, İstanbul ve Ankara'dan haftada 35 olan tarifeli sefer sayısını 46'ya çıkaracak.

Suudi Arabistan Havayolları Genel Müdürü Yarub Almadany, havacılık sektörünün temsilcilerine verdikleri iftar yemeği sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul'dan günlük 5, haftalık ise 35 olan karşılıklı sefer sayılarını artıracaklarını belirten Almadany, "Riyad'a Haziran ayından itibaren seferlere başlıyoruz. Günlük uçuş sayımız 6 olacak. Sefer sayılarımızı 46'ya çıkaracağız. Karşılıklı seferler, büyük gövde uçak ile yapılıyor" dedi.

Almadany, "İstanbul Havalimanı taşınma sürecinde sorunsuz bir geçiş yaşayan Saudia, yeni havalimanından hizmetlerini geliştirerek devam ettirmektedir. Ayrıca 2019 yılında gerçekleşen rakamlar ve ileriye dönük planlamalar göz önüne alındığında umre ve hac pazar paylarında da artış gözlemlenmektedir" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI’NI ÇOK BEĞENDİM

İstanbul Havalimanı’nı gezdiğini ve çok beğendiğini söyleyen Yarub Almadany, şunları söyledi: "İstanbul Havalimanı'nı çok beğendim. Çok büyük ve ilerisi için çok büyük yatırım. Çok iyi görüyorum ilerisini. İstanbul Havalimanı hac döneminde bizim yolcularımız için biraz zor olacak. Havalimanı çok büyük. Hac için hizmet ettiğimiz yolcu profili de çoğunlukla 70’li yaşların üzerinde. Bu profil biraz gençleşiyor ama genelde mesafeler çok uzun olduğu için bununla ilgili soru işaretim var. Mümkün olduğunca erken davet edeceğiz. Oradaki zamanı en iyi şekilde değerlendirmeleri için. Uçuş mesafesi üç saat. Ama biraz erken gelmeleri lazım ki o büyüklükte zamanı iyi değerlendirsinler. Sürekli İGA ile görüşme halindeyiz. Yaşlı yolcular için golf araçları ile hizmet konusunda İGA ile görüşüyoruz. Bu hizmetin ücretsiz olmasını umuyoruz. Bu bize ilerisi için çok büyük imkan sağlayacak ve bu bu insanlara da hizmet vermemiz lazım. Dolayısıyla böyle bir hizmeti umarım alırız."

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan operasyon yapıp yapmayacakları yönündeki bir soruya ise Almadany, "Sabiha için yapmış olduğumuz bir çalışma var. Ama daha bitmedi. Sabiha Gökçen, Saudia'nın her zaman gündeminde. Büyük gövde olduğu için 'runway' olayı ve saat kısıtlaması var" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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