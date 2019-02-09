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Suudi Arabistan heyeti, stadyum inşasını görüşmek için Irak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 21:16 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan heyeti, stadyum inşasını görüşmek için Irak'ta

BAĞDAT (AA) - Suudi Arabistan heyeti, ülkenin daha önce söz verdiği futbol stadyumunun inşasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Irak Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, stadyum projesinin başkanı Abdurrahman bin Hamed el-Harekan'ın yanı sıra Spor Genel Kurulundan Memduh bin Nasır eş-Şemri, Maliye Bakanlığından Iyd bin Şenif el-Harbi ve Dışişleri Bakanlığından Faysal bin Nasır el-Aclan'dan oluşan heyetin, Iraklı yetkililerle stadyumun inşa edileceği arazinin seçilmesi konusunu görüşeceği kaydedildi.

Irak hükümeti geçen yıl, Suudi Arabistan'ın Bağdat'ta 100 bin seyirci kapasiteli bir futbol stadyumu inşa etme sözü verdiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan, uzun yıllar ilişkilerde yaşanan gerginliğin ardından Irak'a yakınlaşmaya ve İran'ın bu ülke üzerindeki nüfuzunu kırmaya çalışıyor. İki ülke yetkilileri son dönemde bu bağlamda karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak stadyum Suudi Arabistan

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