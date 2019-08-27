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Suudi Arabistan, Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 04:10 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Husilere ait bir İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın koalisyon sözcüsü Albay Turki el-Maliki'ye dayandırdığı habere göre, koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt yönüne gönderdiği bir İHA'yı düşürdü.

Maliki, koalisyon güçlerinin, sivilleri korumak için bu İHA'larla mücadelede gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade etti.

Koalisyon güçleri daha önce de Husilerin Cazan kentine attığı 6 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yemen Husiler

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