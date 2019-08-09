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Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilere ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Koalisyon tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha kentine gönderilen İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin dün Abha Havalimanı'na 2 İHA saldırısı düzenlediği ve uçak seferlerinde aksamaya yol açtığı iddiası da yalanlandı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husi İHA Koalisyon Suudi Arabistan Yemen

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