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Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 02:48 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı düşürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin gönderdiği bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki'den aktardığı habere göre, Husilere ait bir İHA düşürüldü.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı saldırı düzenlediklerini belirtmişti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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Suudi Arabistan Yemen

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