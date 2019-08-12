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Suudi Arabistan Husilerin İHA’sını düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Yemen’deki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan’ın Husiler tarafından atılan İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Sözcüsü Albay Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, "Husilerin, Suudi Arabistan’daki sivillerin yerleşimlerine olan saldırılarını bozuyoruz.

Yemen’deki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan’ın Husiler tarafından atılan İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.
Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Sözcüsü Albay Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, "Husilerin, Suudi Arabistan’daki sivillerin yerleşimlerine olan saldırılarını bozuyoruz. İran destekli Husilerin gücünü yok etmek için gerekli adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı. Maliki, "Husiler, hem Yemen’de hem de Suudi Arabistan’daki sivilleri vurmaya devam ederse onlara karşı saldırılarımız sürecek" dedi.
Husiler dün akşam Suudi Arabistan’daki Uluslararası Hamis Muşeyt kentindeki Kral Halit Askeri Üssü’süne İHA ile saldırdıklarını duyurmuştu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saria yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan’daki Asir bölgesine bağlı Hamis Muşeyt kentindeki Kral Halit Askeri Üssü’süne saldırı gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek verme amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.

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