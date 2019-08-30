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Suudi Arabistan ile ABD arasında "savunma iş birliği" görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 07:08 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile İran ve Yemen konusunu görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın küçük kardeşi Halid bin Selman, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Pentagon'da İran ve Yemen konuları çerçevesinde savunma gücü ve askeri yönlerden stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile İran ve Yemen konusunu görüştü.

Haberde, özellikle askeri ve savunma alanlarında stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, bölgenin "güvenliğini sarstığı" ifade edilen İran'ın davranışlarına karşı durmaya ve terörle mücadelenin de içinde bulunduğu bölgesel ve uluslararası gelişmelere dair konuların masaya yatırıldığı kaydedildi.

Ayrıca, ortak öneme sahip konuların yanı sıra Yemen'de Suudi Arabistan önderliğindeki Arap Koalisyonu'na bağlı güçlerin çabalarının devamı ve uluslararası karasuların korunması yönünde alınacak inisiyatif çerçevesindeki ortak çabaya ilişkin meselelerin gündemde yer aldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın küçük kardeşi ve Savunma Bakan Yardımcısı olan Halid bin Selman'ın Pentagon'daki görüşmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüşme isteğine ilişkin açıklamalarının ardından gelmiş olması dikkati çekti.

Riyad yönetimi başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve ABD, İran'ı körfezin petrol tankerleri ve tesislerine saldırmak ve deniz taşımacılığını tehdit etmekle suçlarken Tahran yönetimi bu konudaki ithamları yalanlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Halid bin Selman Suudi Arabistan

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