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Suudi Arabistan ile Ticaret Krizi Kapıda mı?

02.08.2019 15:46 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın Türkiye’den gelen yaş sebze ve meyve tırları ile konteynerlerini sınır kapısında ve limanda özellikle bekleterek, bürokratik engeller çıkarması gündemde

Suudi Arabistan ile Ticaret Krizi Kapıda mı?

Suudi Arabistan’ın Türkiye’den gelen yaş sebze ve meyve tırları ile konteynerlerini sınır kapısında ve limanda özellikle bekleterek, bürokratik engeller çıkarması gündemde

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın sınırında Türk mallarını çürütme politikası izlendiğini söyledi. Hatay’ın Suudi Arabistan’la neredeyse 40 yıldır sebze-meyve ticari ilişkisi olduğunu kaydeden Güzelmansur, son bir buçuk aydır Suudi Arabistan’ın gümrüğünde Türk ihracatçı şirketlere yönelik özel uygulamalarda bulunuldu bilgisinin kendisine ulaştığını kaydetti. Güzelmansur, normal prosedürde Türkiye’den deniz yoluyla konteynerlerle taşınmış malların 10-12 günde Suudi Arabistan’da satışa sunulduğunu ancak şimdi limanda ortalama iki hafta bekletme politikası izlendiğini açıkladı.

Bugüne değin yaklaşık 7 ton sebze-meyveyi olumsuz etkileyecek şekilde Suudi yönetimince Türk tırları ve konteynerlerine bekletme yapıldığını açıklayan Güzelmansur, “Tüm bunlar Suudi ithalatçıyı şimdiden yıldırmış durumdadır. Çıkarılan zorluklar, ilave maliyetler Suudi ithalatçıyı ‘Türkiye’den mal almayalım bari’ fikrine götürmeye ve bunlar yüksek sesle paylaşılmaya başlamıştır. Suudi Arabistan’ın çapını sürekli genişlettiği, gün geçtikçe derinleştirdiği Türkiye boykotu yaş-meyve ihracatçılarımızı, mobilya ihracatçılarımızı, çiftçilerimizi, üreticilerimizi, müteahhitlerimizi, nakliyecilerimizi, TIR şoförlerimizi maddi-manevi kayba uğratmakta, perişan etmektedir. Başta Hatay, Adana, Mersin, Antalya olmak üzere Bölge ekonomisini derinden etkilemektedir” dedi. Güzelmansur, kendisine gümrükte çürüyen Türk sebze ve meyvelerine ilişkin şirketler aracılığıyla görüntüler ve bilgiler gelmeye devam ettiğini de aktardı.

“Türkiye

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