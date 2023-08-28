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Suudi Arabistan ile yeni dönem: Karşılıklı yatırımların önü açıldı! Mutabakat zaptını "Geniş bir iş birliği" diyerek duyurdu

28.08.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında karşılıklı yatırımların önünü açacak yeni gelişme yaşandı! İki ülke arasında yeni mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi. "Geniş bir iş birliği" vurgusu yapan Bakan Bayraktar, karşılıklı yatırımlara vurgu yaptı.

Suudi Arabistan ile yeni dönem: Karşılıklı yatırımların önü açıldı! Mutabakat zaptını "Geniş bir iş birliği" diyerek duyurdu

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan ile mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Mutabakat zaptı ile başta madencilik alanında olmak üzere karşılıklı yatırımların önünün açılması hedefleniyor.

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"GENİŞ BİR İŞ BİRLİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayraktar şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Sn. Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

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Görüşme sonrası imzaladığımız mutabakat zaptı ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında geniş bir iş birliğinin önünü açmış olduk."

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Suudi Arabistan

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