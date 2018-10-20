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Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı itirafı sonrası ABD'den flaş açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2018 03:00 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü açıklamasının ardından ABD'den konuya ilk yorum geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Suudi yönetiminin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Uluslararası soruşturmaları yakından takip edeceğiz" denildi.

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı itirafı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın öldüğünü teyit etmesinin ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin duyurduğu soruşturma sonuçlarının ve şüphelilere yönelik aldığı tedbirlerin ABD yönetimi tarafından kabul edildiğini belirten Sanders, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bu trajik olaya yönelik uluslararası soruşturmaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz; zamanında, şeffaf ve hukuka uygun gerçekleşecek adaleti savunacağız."

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı ABD konsolosluk

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