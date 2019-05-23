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Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırlandığı iddiası

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan'da 2017 yılında tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri ramazan sonrasında idam cezasına çarptırılacak.

İki ayrı hükümet kaynağı, Riyad'da özel bir ceza mahkemesinde yargılanan sanıkların belirsiz bir tarihe ertelenen duruşmayı beklediğini ve bu duruşmadan idam kararı çıkar çıkmaz infazın çok geciktirilmeyeceğini öne sürdü.

Haberde ifadelerine yer verilen İnsan Hakları Gözlemevi (HRW) Orta Doğu Direktörü Sarah Leah Whitson, Suudi Arabistan'la ilgili gelişmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın sağladığı ortamın rolüne dikkati çekti. Whitson, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a adeta "kendi halkına ne zulmü uygularsan uygula biz arkandayız" mesajı verdiğini belirtti.

ILIMLI İSLAM YAKLAŞIMIYLA TANINIYOR

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter üzerindeki yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında gelişime açık ve ılımlı İslam yaklaşımıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatıyla iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir. Çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." diye konuşmuştu.

İnsan hakları karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından üst düzey aktivist, gazeteci, din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi uzmanları, Riyad yönetimine, din adamları, yazarlar, gazeteciler ve aktivistleri "endişe verici düzeyde yaygın, sistematik ve keyfi biçimde gözaltına aldığı ve tutukladığı" uyarısında bulunmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ İDAMLAR

Suudi Arabistan'da geçen ay "terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak" suçlamasıyla çoğunluğu Şii 37 kişinin idam edildiği bildirilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, idam edilenlerden birinin reşit olmadığı ve bir kişinin cezasının da çarmıha gerilerek infaz edildiği öne sürülmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın 2019'un ilk 4 ayında 104 kişiyi idam ettiğini ve bu yıl, geçen yılki toplam rakam olan 149'u hızla aşma yolunda ilerlendiğini belirtmişti.

Reprieve İnsan Hakları Grubu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da bu yıl için 300'den fazla kişinin daha idam sırasını beklediğini iddia etmişti.

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