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Suudi Arabistan'ın kararına Türkiye'den yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 17:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiyenin Kaşıkçı'nın katillerini iade talebine verdiği karşılık büyük hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı. Altun, "Kaşıkçı’nın katillerinin iadesini reddetmek, ancak Suudi Arabistan’ı cinayeti örtbas etmeye çalışmakla itham edenleri haklı çıkarır" dedi.

Suudi Arabistan'ın kararına Türkiye'den yanıt!

Suudi Arabistan, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında adı geçen Suudi vatandaşları hakkındaki iade talebini reddetmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu adımı 'Büyük hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi.

İşte Altun'un açıklamaları;

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr’in, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin Türkiye’ye iade edilmesi talebimize verdiği yanıt hayal kırıklığı yaratmıştır. Merhum Suudi gazeteci için adaletin uluslararası hukuk düzleminde aranması uluslararası toplumun çıkarına olacaktır.

Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır.

'SUUDİ ARABİSTAN'I CİNAYETİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞMAKLA İTHAM EDENLERİ HAKLI ÇIKARIR'

Türkiye’nin iade talebi, Suudi makamlarına 'Kaşıkçı cinayetini tüm detaylarıyla aydınlatmaya hazır olduklarını' dünyaya göstermek için bir fırsat sunmuştur. Öte yandan Kaşıkçı’nın katillerinin iadesini reddetmek, ancak Suudi Arabistan’ı cinayeti örtbas etmeye çalışmakla itham edenleri haklı çıkarır.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Fahrettin Altun Suudi Arabistan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Suudiler bile takmıyor bizi gerisini düșünün
Arkadaşlar gelin resmi tersine çevirelim. Aynı şeyi bizim vataşlarımız başka bir ülkede yapsaydı ve o ülke bizim vatandaşlarımızı yargılamak için bizden isteselerdi bizimkiler verirmiydi. Milletin aklıyla alay etmeyi bırakın. Güzelim ülkemin itibarını ne hale getirdiler.
İPLEMEDILER YANİ
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