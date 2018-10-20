Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan devlet televizyonu konsolosluk binasında çıkan bir arbedede Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamada 18 Suudi görevlinin de konuyla alakalı gözaltına alındığı belirtildi.
Ancak açıklamalarda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.
Savcılık ve Türk polisi Suudi konsolosluğuna girerek burada arama yapmıştı.
NTV canlı yayınında Ahmet Cemiltepe, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti konusunda çarpıcı bir bilgi paylaştı. Cemiltepe, "Riyad'daki Reuters muhabirinin soruştumayı yürüten bir Suudi yetkiliye dayandırdığı habere göre Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerel bir işbirlikçiye teslim edildiği ve o kişinin imha etmek üzere aldığı iddia edildi." ifadelerini kullandı.
Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini kabul etmesinin ardından gelişmeleri değerlendirdi.
Kışlakçı gözaltında 18 önemli ismin olduğunu belirterek '' Öldüğünü kabul ettiler. Tabi şu anda önemli olan şey cesedin nerede ve ne halde olduğudur. Bu 18 kişinin önümüzdeki günlerde idam edildiğini duyacağız. Bu 18 kişinin içerisinde Türkiye'ye gelen 15 kişinin hepsi var. Prens Selman'ı kurtarmak için bu kişileri feda edeceklerini düşünüyorum.'' dedi.
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