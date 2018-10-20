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Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 02:37 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etti. Kaşıkçı'nın cesedinin ise nerede olduğu konusunda bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan'da tutuklanan 18 kişinin ise yasalar gereği idam edilme ihtimali üzerinde duruluyor. Reuters ise konu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bir Suudi yetkiliye dayandırılan habere göre Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerel bir işbirlikçiye teslim edildiği ve o kişinin imha etmek üzere aldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan devlet televizyonu konsolosluk binasında çıkan bir arbedede Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada 18 Suudi görevlinin de konuyla alakalı gözaltına alındığı belirtildi.

CENAZESİ İLE İLGİLİ BİLGİ YOK

Ancak açıklamalarda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Savcılık ve Türk polisi Suudi konsolosluğuna girerek burada arama yapmıştı.

REUTERS'TAN ÇARPICI İDDİA

NTV canlı yayınında Ahmet Cemiltepe, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti konusunda çarpıcı bir bilgi paylaştı. Cemiltepe, "Riyad'daki Reuters muhabirinin soruştumayı yürüten bir Suudi yetkiliye dayandırdığı habere göre Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerel bir işbirlikçiye teslim edildiği ve o kişinin imha etmek üzere aldığı iddia edildi." ifadelerini kullandı.

İDAM EDİLEBİLİRLER

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini kabul etmesinin ardından gelişmeleri değerlendirdi.

Kışlakçı gözaltında 18 önemli ismin olduğunu belirterek '' Öldüğünü kabul ettiler. Tabi şu anda önemli olan şey cesedin nerede ve ne halde olduğudur. Bu 18 kişinin önümüzdeki günlerde idam edildiğini duyacağız. Bu 18 kişinin içerisinde Türkiye'ye gelen 15 kişinin hepsi var. Prens Selman'ı kurtarmak için bu kişileri feda edeceklerini düşünüyorum.'' dedi.

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