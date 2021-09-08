Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği 11 Eylül saldırılarına müdahil olduklarına ilişkin iddiaları yalanladı

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD istihbaratının 11 Eylül saldırılarına ilişkin belgelerin gizliliğini kaldırma adımının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

"TÜM SUÇLAMALAR YALANDIR"

Suudi Arabistan yönetiminin 20 yıldır sürekli 11 Eylül saldırılarına ilişkin belgelerin ortaya çıkarılması çağrısı yaptığına işaret edilen açıklamada, "11 Eylül Komisyonu ve 28 Sayfa adı verilen belgeler de dahil önceki soruşturmaların da net bir şekilde ortaya koyduğu üzere, Suudi Arabistan hükümeti ya da yetkililerinin terör saldırısını önceden bildiğine ya da bu saldırıların planlanması ve uygulanmasına müdahil olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırılarına müdahil olduğuna dair tüm suçlamalar yalandır." ifadeleri kullanıldı.

"SUUDİ ARABİSTAN 11 EYLÜL ÖNCESİNDE BİLE EL KAİDE'NİN HEDEFİNDEYDİ"

Suudi Arabistan'ın söz konusu saldırıları 20 yıldır sürekli kınadığının vurgulandığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül öncesinde bile El-Kaide'nin saldırılarının hedefinde olduğu belirtildi.

ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak, Suriye, Yemen gibi ülkelerde DEAŞ'a karşı birlikte mücadele verdiğine işaret edilen açıklamada, 11 Eylül kurbanlarının her zaman Suudi Arabistan'ın dualarında olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin doğu kıyısında uçmakta olan dört uçak, birbiriyle bağlantılı kişilerden oluşan küçük bir ekip tarafından aynı anda kaçırıldı.

Daha sonra saldırganlar bu uçakları New York ve Washington'ın simgeleşmiş binalarına çarpmak için güdümlü füze gibi kullandılar.

Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları olan İkiz Kuleler'e çarptı. İlk uçak yerel saatle 08.46'da Kuzey Kulesi'ne, ikincisi de 09.03'te Güney Kulesi'ne çarptı. Binaların yanmaya başlamasıyla, üst katlarda çalışan insanlar mahsur kaldı. Şehrin üstü kalın bir duman tabakasıyla kaplandı. İki saatten az bir sürede 110 katlı iki gökdelen büyük bir toz bulutu yaratarak çöktü.

09.37'de üçüncü uçak, başkent Washington DC yakınlarındaki ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının batı kısmına çarptı. Dördüncü uçak ise yolcuların müdahalesiyle 10.03'te Pennsylvania'da açık bir alana düştü. Müdahale olmasaydı uçak korsanlarının başkentteki Kongre binasını hedeflediği tahmin ediliyordu.

Saldırılarda, (19 uçak korsanı dışında) toplam 2977 kişi hayatını kaybetti. Bunların çoğu New York'taydı. Kaçırılan dört uçakta bulunan 246 yolcu ve mürettebatın tümü hayatını kaybetti. İkiz Kuleler'de 2606 kişi çarpma anında veya daha sonra yaralarından dolayı yaşamını yitirdi. Pentagon'da 125 kişi öldü.

SALDIRGANLAR KİMDİ?

Saldırıları, Afganistan merkezli El Kaide örgütü üstlendi. Usame bin Ladin'in liderliğinde ettiği El Kaide, Müslüman ülkelerdeki savaş ve çatışmalardan ABD'yi ve müttefiklerini sorumlu tutuyordu.

Saldırılarda toplam 19 kişi yer aldı. Bunlar uçaklara beşer kişilik üç grup halinde yolcu olarak binmişti. Pennsylvania'da yere çakılan uçakta ise dört kişilik bir ekip vardı.

Grupların hepsinde pilot eğitimi almış birer kişi bulunuyordu. ABD'deki uçuş okullarında bu eğitimleri almışlardı. Saldırganlardan 15'i Bin Ladin gibi Suudi Arabistanlı, ikisi Birleşik Arap Emirlikleri, biri Mısır, biri de Lübnan vatandaşıydı.

ABD SALDIRILARA NASIL KARŞILIK VERDİ?

Saldırıların üzerinden bir ay bile geçmeden dönemin Başkanı George W. Bush önderliğinde ve koalisyon güçlerinin desteğiyle Afganistan işgal edildi. El Kaide'nin ortadan kaldırılması ve örgütün kurucusu Usame Bin Ladin'in yakalanması hedefleniyordu.



