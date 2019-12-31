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  4. Suudi Arabistan’ Irak’taki terörist saldırıları kınadı

Suudi Arabistan’ Irak’taki terörist saldırıları kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:20 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, İran rejime destekli Haşdi Şabi’nin Irak’ta Amerikan güçlerine karşı başlattığı saldırıları kınadı.Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan İran rejimine destekli Haşdi Şabi’nin Irak’taki Amerikan güçlerine karşı başlattığı saldırıların kınandığını kaydedildi.Suudi Arabistan’ın, Irak’taki güvenliği ve istikrarı zayıflatmak isteyen terörist saldırıları nedeniyle derin ve endişeli bir şekilde takip ettiği belirtilen açıklamada, “İran’dan destek alan teröristler, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak’ta konuşlandırılan Amerikan güçlerine saldırıyor” denildi.

Suudi Arabistan, İran rejime destekli Haşdi Şabi’nin Irak’ta Amerikan güçlerine karşı başlattığı saldırıları kınadı.
Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan İran rejimine destekli Haşdi Şabi’nin Irak’taki Amerikan güçlerine karşı başlattığı saldırıların kınandığını kaydedildi.
Suudi Arabistan’ın, Irak’taki güvenliği ve istikrarı zayıflatmak isteyen terörist saldırıları nedeniyle derin ve endişeli bir şekilde takip ettiği belirtilen açıklamada, “İran’dan destek alan teröristler, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak’ta konuşlandırılan Amerikan güçlerine saldırıyor” denildi.

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