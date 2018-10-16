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Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 00:02 | Son Güncelleme

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasından 13 gün sonra önemli bir gelişme yaşandı. Türk polisi dün akşam arama ve inceleme için konsolosluğa girdi. 9 saat süren incelemelerin ardından Türk polisi konsolosluktan ayrıldı. Türk heyetindeki polisler, Cemal Kaşıkçı olayını çözmek için "mavi ışık"la inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil pek çok cinayeti mavi ışık yöntemiyle çözmüştü.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk binasından ayrıldı.

Ortak çalışma grubunda yer alan olay yeri inceleme ekipleri Levent'teki başkonsolosluk binasında çalışmalarını tamamladı.

Polis ekiplerinin, 9 saat süren incelemelerinin ardından binadan ayrıldığı görüldü. Grupta yer alan yetkililer ise çalışmalarına devam ediyor.

TOPRAK NUMUNESİ ALINDI

Ayrıca, Beşiktaş Belediyesine bağlı ekipler iki çöp toplama aracıyla konsolosluğun arka kapısından bahçeye girdi. İçeride bir süre bekleyen araçlar daha sonra polis eskortu eşliğinde konsolosluktan çıktı. Araçlarda, incelenmek üzere konsolosluğun bahçesinden alınan toprak numunesinin bulunduğu öğrenildi.

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ÇALIŞMALARA UZMAN EKİPLER DE KATILDI

Levent'teki başkonsolosluğa bir olay yeri inceleme aracı ve sivil plakalı 4 araçla gelen Türk yetkililerin ardından saat 20.15'te 2 minibüs ve 2 olay yeri inceleme aracı daha konsolosluğa geldi.

Konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alınan araçlardaki uzman ekipler, daha sonra binaya girdi. Levent'teki başkonsoloslukta inceleme yapan uzman ekiplerin, binanın içindeki odalarda yaptığı çalışmalar da tamamlandı.

MAVİ IŞIK YANSIDI

Uzman ekiplerin çalışma yürüttüğü binanın üst katındaki odaların tümünün ışıklarının kapatıldığı ve pencerelerden dışarı mavi bir ışık yansıdığı görüldü.

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Ayrıca, uzmanlar konsolosluğun bahçesinde ve çatısında da inceleme yapıp, fotoğraf çekti.

MAVİ IŞIK YÖNTEMİ NEDİR?

Mavi ışık yöntemi modern “olay yeri inceleme” yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor. Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor. Böylece gözle görülemeyecek kan izleri tespit edilebiliyor.

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POLİS KÖPEĞİYLE BAHÇEDE ARAMA

Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğüne bağlı ekip de bir sivil polis aracıyla konsolosluğa geldi. İncelemelere katılmak için konsolosluk binasına giren ekip, Melo isimli polis köpeğiyle bahçede arama yaptı.

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Bu arada, binanın inceleme yapılan bölümlerinden birinden gürültü sesleri geldiği duyuldu.

BAŞKONSOLOSUN MAKAM ODASI DA ARANDI

Ekiplerin, Başkonsolosun makam odasında da inceleme yaptıkları kameralara yansıdı.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer aldı.

(Ajanslar)

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bi gidin yaa,ne bulacağınızı umuyorşunuz,her yerde kamera var,giriş var çıkış yok aramaya ne gerek var,çağırın müge anlıyı..
adamlar paketleyip götürmüşlerdir orda tutacak yada öldürecek halleri yok.
''Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor. '' diyor,e haberciler acaba hiç mavi-yeşil renk yansıması gördüler mi acaba??? Merak ettim valla...
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